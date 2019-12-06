Ла-Пас, , 01:32 — REGNUM Выборы нового главы Боливии, которые запланированы на март 2020 года, пройдут без участия исполняющей обязанности президента Жанин Аньес. Об этом 5 декабря сообщает газета El Deber со ссылкой на главу президентской администрации Йерко Нуньеса.

Нуньес также отметил, что переходное правительство воздержится от поддержки определенных кандидатов, а после выборов уйдет в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября министр при президенте Боливии Херсес Хустиниано заявил, что новые власти намерены провести всеобщие выборы в марте 2020 года.

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