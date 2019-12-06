Пхеньян, , 01:30 — REGNUM Законодательное собрание бразильского Рио-де-Жанейро вручило диплом «Мосаун Зи Роубэру И Хэконесимэнту» лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В Бразилии этот диплом вручают только людям, которые совершили выдающиеся заслуги», — отмечает агентство.

По данным ЦТАК, диплом был вручен за вклад в объединение Коери и обеспечение глобального мира и безопасности. Утверждается, что Ким Чен Ын «срывая злейшие происки санкций и нажима со стороны враждебных сил, отдает все ради счастья народа». Диплом был передан в Северную Корею через посла КНДР в Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря завершилось строительство плотины на Оранчхонской ГЭС. Отмечалось, что ввод ГЭС в эксплуатацию поможет решить проблему нехватки электроэнергии в КНДР.

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