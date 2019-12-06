Москва, , 01:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему совершенно не интересы «расследования» оппозиционного блогера Алексея Навального и с их результатами он не знакомится. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Дождь».

Песков напомнил, что был одним из первых «героев» этих «расследований», и не по наслышке о качестве этих «расследований», а также подоплеках их появлений.

«Я, как один из первых героев расследований, потом принял решение не знакомиться с ними дальше. И на своем рабочем месте не мониторю никак результаты этих расследований и не интересуюсь ими. На своем опыте знаю о качестве, о подоплеке, об источниках и так далее», — сказал Песков.

При этом Песков сказал, что ему точно не известно,. знает ли президент России Владимир Путин о данных расследованиях. Он лишь отметил, что информация эта доступная, но знакомился ли с ней Путин ему не известно.