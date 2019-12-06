Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси игнорирует потребности американских граждан и преследует свои личные политические интересы, говорится в официальном заявлении Белого дома.

В заявлении говорится, что демократы путем импичмента пытаются отменить результаты президентских выборов в США 2016 года.

«По их собственному признанию, демократы говорят, что им приходится выдвигать импичмент президенту, потому что не могут победить его у урн для голосования», — говорится в сообщении.

Также Белый дом обвиняет представителей Демпартии в Конгрессе США в злоупотреблении полномочиями, издевательстве над законами страны и во лжи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм призвала Нэнси Пелоси одуматься. По словам пресс-секретаря, демократам и их лидеру в палате представителей Нэнси Пелоси должно быть стыдно за скандал с импичментом.

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