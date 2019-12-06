Москва, , 01:09 — REGNUM Российские истребители дежурных сил ПВО за прошедшую неделю четыре раза поднимались в воздух на перехват возможных нарушителей госграницы России. Инфографику с данными Минобороны РФ 6 декабря опубликовала газета «Красная звезда».

На прошедшей неделе 15 летательных аппаратов иностранных государств осуществляли воздушную разведку вдоль границ РФ. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Всего российскими летчиками в рамках боевой подготовки были выполнены 72 лётные смены на 44 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 600 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели около 700 практических мероприятий, а также более 7,1 тыс. мероприятий подготовительного периода на 46 полигонах. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 40 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.