Киев, , 01:08 — REGNUM Перед началом нормандского саммита президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандском формате 9 декабря», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря в правящей партии «Слуга народа» заявили о том, что Зеленский будет добиваться на переговорах в нормандском формате трёх основных целей: прекращение огня по всей линии разграничения, обмен удерживаемыми лицами «всех на всех» и проведение выборов в ДНР и ЛНР по законам Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: На случай провала переговоров в Париже у Киева есть «план Б»