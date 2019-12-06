Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Борьба с нелегальной иммиграцией и распространением оружия массового уничтожения, а также противодействие терроризму и киберпреступности являются ключевыми задачами для всего мира. Об этом 5 декабря в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп на встрече с постоянными представителями других государств при ООН.

По словам американского президента, США усиленно работают над этими вопросами, в особенности над борьбой с распространением химических, ядерных и биологических вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Дональд Трамп распорядился продлить режим санкций в отношении лиц и стран, которых власти США подозревают в причастности к распространению оружия массового уничтожения.

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