Москва, , 01:07 — REGNUM В Сочи 6 декабря пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Встреча премьеров предваряет намеченную на 7 декабря встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Обе встречи будут посвящены состоянию дел и перспективам интеграции Союзного государства. На переговорах Путина и Лукашенка планируется решить разногласия в вопросах интеграции, которые остаются после работы правительств двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча глав правительств России и Белоруссии прошла 19 ноября. Тогда, по итогам заседания Совета министров Союзного государства, Медведев заявил, что в отношениях России и Белоруссии должен преобладать именно «прагматичный подход».

Читайте также: Медведев: нужно снизить «градус риторики» в дискуссии о Союзном государстве

Читайте ранее в этом сюжете: О политической интеграции с Россией речи не идёт — Лукашенко