Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Постонный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензня во время визита в Белый дом пошутил об отсутствии в резиденции американского президента «российской комнаты». Шука была озвучена перед началом ежегодного обеда президента США с участием постоянных представителей при Совете Безопасности ООН.

Небензня поблагодарил Трампа за экскурсию по Белому дому и шутливо посетовал, что в резиденции президента США есть «китайская комната», но нет «российской».

«Спасибо за тур по Белому дому. Мы видели «китайскую комнату», но мы не видели «российскую комнату». Может, она тут самая секретная, мы ее не смогли обнаружить», — сказал Небензня.

Трамп ответил: «Мы позаботимся об этом».

Суть в том, что представившийся до этого Трампу постпред Китая Чжан Цзюнь отметил, что ему очень понравилось убранство оформленной в китайском стиле одной из комнат в Белом доме.