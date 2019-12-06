Украина, , 00:26 — REGNUM Российско-украинские переговоры по заключению нового контракта на транзит газа не состоялись. Об этом 5 декабря сообщается на сайте общественного телевидения «Громадське» со ссылкой на министерство энергетики Украины.

Переговоры должны были пройти 5 декабря. Эту дату предложил министр энергетики Украины Алексей Оржель. Переговоры должны были состоятся только при условии, что «будут решены все технические детали между компаниями». Также в переговорах должны были участвовать представители Евросоюзной комиссии.

Стоит отметить, что переговоры по газу между Москвой и Киевом буксуют из-за непримиримых позиций сторон.

Киев заламывает цену на транзит газа, совершенно не соотнося ее с рыночными реалиями. Кроме того, украинская сторона, по всей видимости, собралась изымать прокачиваемый по своей ГТС российский газ в счет придуманного Киевом долга российского «Газпрома» перед «Нафтогазом».

Москва со всем этим категорически не согласна и ставит жесткое условие продления текущего контракта или заключения нового — отказ «Нафтогаза» от любых претензий к «Газпрому».