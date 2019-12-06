Рим, , 00:12 — REGNUM Партия «Лига» не считает нужным выход Италии из ЕС или зоны евро, заявил во время заседания парламента страны в четверг, 5 декабря, лидер партии Маттео Сальвини.

Ранее на том же заседании министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери обвинил депутатов «Лиги» в намерении вывести Италию из еврозоны — с точки зрения министра-либерала, это означает, что «Лига» является врагом Италии».

Цель партии и оппозиции в целом — остановить нынешнее правительство, в частности, не дать ему согласовать реформу «механизма финансовой стабильности ЕС», которая расширит полномочия евробюрократов по вмешательству в экономическую политику стран-членов ЕС, сказал в свою очередь Сальвини.