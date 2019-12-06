6 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Североатлантический альянс действительно умер, но за его внешним пока еще трепыханием уже идет процесс формирования Вашингтоном новой военно-политической конструкции в Европе. Довольно опасной, учитывая последствия отказа США от условий договора по РСМД

Александр Запольскис, , 01:08 — REGNUM Состоявшийся в Лондоне саммит стран-участниц Североатлантического альянса оказался не только юбилейным, но и предсказуемым. К семидесяти годам дедушка окончательно впал в маразм. Собрание участников военного блока вылилось в типичный базар, столь же громкий, сколь и не последовательный. Зато скандальный.

Джастин Трюдо и Дональд Трамп

Прибывший в британскую столицу Трамп назвал канадского премьера Трюдо двуличным типом за какую-то его антитрамповскую шутку в кулуарах. Еще ярче он пнул Францию, намекнув на возможность депортировать ей плененных в Сирии радикальных исламистов французского происхождения.

Продолжается битва взаимных заявлений между Эрдоганом и Макроном по вопросу смерти мозга НАТО. Журналисты гадают, куда турецкий президент порекомендует французскому направить парижский ультиматум.

Йенс Столтенберг и Борис Джонсон NATO North Atlantic Treaty Organization

Джонсон и Столтенберг традиционно говорят о незыблемости единства НАТО и его великих перспективах. Тогда как и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес заявил прямо обратное. Мир слишком изменился. Альянс от перемен критично отстал. Страны-члены должны выработать новую стратегию организации на ближайшие десятилетия.

Ну и совсем уж водевилем выглядят попытки одновременно укрепить усилия по отражению растущей военной и геополитической угрозы со стороны России с одновременным рассмотрением идеи по ее приглашению вступить в альянс.

Джастин Трюдо и Дональд Трамп

Юбилейный 70-й саммит Блока вылился в королевство кривых зеркал, где правая рука не знает, что делает левая, а голова вообще не понимает — все это для чего. На фоне явных финансовых проблем (перед самым отлетом в Лондон Трамп объявил о сокращении объема расходов США на НАТО с 22 до 16% бюджета Организации) лидера стран Альянса объявили о решении распространить зону его оперирования еще и на космос.

Впрочем, в реальном мире они тоже придумали новую инициативу. Впрочем, нечто подобное они изображают каждые два года. Сначала это был Корпус сил повышенной готовности, потом Бригада сил НАТО повышенной оперативности, а теперь вот придумана формула 30−30−30 за 30. Страны альянса взяли на себя обязательство, в случае необходимости, предоставить центральному командованию 30 наземных батальонов, 30 авиаподразделений и 30 боевых кораблей в течение 30 суток.

Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон, Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель NATO North Atlantic Treaty Organization

Инициатива поставить за месяц в первую линию 150 тысяч штыков выглядит, конечно, грозно, однако реалистичность ее достижения остается сомнительной. Как показали учения 2018−2019 годов, анонсированный в 2016—2017 году Еврокорпус численностью в 15 тыс. человек по факту оказался способен собрать менее 3,5. Причем именно боевых частей там оказалось чуть более 800 человек. Где в нынешних условиях они возьмут 150 тысяч (!) остается решительно непонятным. Хотя обещать, как известно, там еще вовсе не означает действительно жениться.

Однако не стоит думать, что некогда грозный западный военный блок окончательно превратился в цирк-шапито. Пока колхоз его участников на общем собрании играет в демократию и пытается важно надувать щеки, люди серьезные, как принято говорить, на полях мероприятия, совершенно не пиарясь решают свои конкретные вопросы.

Саммит НАТО в Лондоне, 3 — 4 декабря 2019 года

Например, Трамп провел переговоры с Эрдоганом. О чем там шла речь — все молчат, однако пресс-служба президента Турции назвала их плодотворными, а в Белом доме о ней отозвались — «хорошо поговорили». Вероятно, в ближайшее время стоит ожидать интересных заявлений.

Но главное не это. За всей бесполезностью яркой мишуры официальных заявлений США, похоже, тихо формируют тот самый Восточный вал, о котором уже неоднократно говорилось ранее. Польша подчеркивает важность и успешность расширения военного сотрудничества с Америкой.

В частности, по формированию у себя тыловой инфраструктуры экспедиционных сил США численностью порядка 50 тыс. человек. Что характерно, именно американской армии, а не частей НАТО. Причем платить за это поляки намерены из своего кармана.

Польский бастион должен стать своего рода тылом западной (читай — американской геополитической и военной) оборонительной линии в Восточной Европе, передовой фронт которой сформируют республики Прибалтики. Причем министр обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем не скрываясь высказался за создание из стран региона единого военного протектората под управлением НАТО, ради которого назвал вполне уместным пожертвовать даже частью национальной независимости.

Саммит НАТО в Лондоне, 3 — 4 декабря 2019 года NATO North Atlantic Treaty Organization

И эти его слова ни у кого там возмущения не вызвали. Даже у правительства Эстонии. Интересно, что думают по этому поводу в Белоруссии, у нынешнего руководства которой это понятие стало носить с 2014 года гипертрофированный характер.

Это наводит на вполне определенные мысли. Североатлантический альянс действительно умер, но за его внешним пока еще трепыханием уже идет процесс формирования Вашингтоном новой военно-политической конструкции в Европе. Довольно опасной, учитывая последствия отказа США от условий договора по РСМД.

Но это в тени, а на сцене пляшут клоуны, прежде всего, украинские. Хотя руководство Блока прямо говорит об отсутствии в ближайшие два десятка лет каких-либо положительных перспектив принятия Украины в НАТО, Киев все равно пытается к блоку хоть как-нибудь примазаться. Власти Украины объявили о желании арендовать в здании штаб-квартиры Альянса офис для своего военного представительства. Речь идет о сумме в 850 тыс. евро.