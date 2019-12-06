6 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Нынешние еврейские дети помнят нацизм, газовые печи, Бабий яр, гетто, массовые казни. Помнят они и тех, кто вывел их из рабства хуже египетского. Это был советский солдат, какой бы национальности он ни был. Но в семье не без урода.

Александр Халдей, , 00:21 — REGNUM Бывают порой странные и необъяснимые парадоксы, объяснить которые просто не получается. Парадокс — это нелогичное следствие из определённой посылки. То, что никак не могло возникнуть из исходных данных, но возникло непонятно почему.

Алексей Венедиктов Дарья Драй © ИА REGNUM

Именно таким необъяснимым парадоксом является любой еврей, реабилитирующий германский нацизм. Все люди имеют национальность, и вместе с ней генетическую память. Ничего с этой памятью поделать невозможно. У армян в крови устроенная турками резня, у русских — миф о татаро-монгольском нашествии, не подкрепленный исследованиями генетических маркеров, у корейцев — японский геноцид, у китайцев — опиумная травля англичанами, такой же геноцид. У евреев такой памятью является Холокост — память о геноциде, устроенном германскими нацистами во время Второй мировой войны.

Старые люди, пережившие войну, по-разному относятся к немцам как к нации. Русские сжились со своей болью, но ненависти уже нет. Стёртые американской атомной бомбой японцы сломались и чтут убийцу и оккупанта как спасителя. Немцы пережили ужас осознания и раскаяния и живут в раздвоенном состоянии: любят предков, но стыдятся их деяний.

И только старые евреи не смогли преодолеть в себе неприязнь к немцам. Может это не политкорректно, но это так. Не простили и не забыли. И передали это детям, завещали внукам и правнукам. Как память о погромах и своей особой вере как особой судьбе. Это их судьба, и все, кто появился на свет потом, появились потому, что предки прошли через это и чудом уцелели. Забывать об этом — значит, отрекаться от себя и своего народа.

Вместе с этой национальной генетической памятью они передали потомкам память о том, кто спас евреев от полного уничтожения. Кто открывал ворота концлагерей и вешал их палачей. Кто судил карателей и воздавал им должное.

Это были советские солдаты, носившие на Западе собирательное название «русские». В западной зоне это были американцы. Но так как СССР освобождал Восточную, Центральную Европу и треть Западной, то и главная часть евреев спасена им. Это исторический факт, который не замылить, как бы кто ни старался это сделать сейчас, переписывая историю и перетасовывая первоисточники.

Молодые евреи нормально относятся к современным немцам, но историю учат не по либеральным учебникам, а по рассказам бабушек и дедушек. Что в России, что в Израиле, что в Берлине, что в США на День Победы старые, оставшиеся в живых евреи надевают пиджаки с орденами и гордо шагают в Бессмертном полку, вместе с внуками и правнуками, что идут с портретами тех, кого уже нет.

Нынешние еврейские дети помнят нацизм, газовые печи, Бабий яр, гетто, массовые казни. Помнят они и тех, кто вывел их из рабства хуже египетского. Это был советский солдат, какой бы национальности он ни был.

Но в семье не без урода. Когда англосаксы решили, что для их текущей нужды требуется переписать историю задним числом, так как есть угроза потери глобальной власти и поражения от России, стало повальным либеральным поветрием навязывать версию истории в таком виде, где Россия уже не победитель, а виновник того же Холокоста наравне с Германией.

Понятно, зачем это нужно американцам, англичанам, полякам, шведам, датчанам и всем тем, кто входил в систему союзов с Гитлером и исторически противостоит России. Но никогда в этих рядах переписчиков истории Второй мировой войны не было евреев. Тех, что осознают себя евреями и помнят, по каким признакам их ловят на улицах и вешают на одежду жёлтые звёзды Давида. С последующим физическим уничтожением.

Ибо можно не любить Сталина, антисемитов, социализм как систему, но нельзя вытереть из генетики память об освободителях из концлагерей. О тех, кто потом казнил палачей за Бабий Яр и Варшаву, за Хатынь и Краснодар, за массовый геноцид и человеконенавистническую идеологию.

Нельзя забывать, что твои предки с одной стороны гибли в лагерях нацизма, а с другой воевали в Красной Армии и двигали вперёд оборонную промышленность и военную науку, помогая справиться с коричневой чумой. И без Сталина и без СССР всё это было бы невозможно. Твои предки были на этой стороне, а не на той.

Но современный либерал — это особая национальность. Либерал живёт с убитой генетической памятью, он отщепенец от своего народа. И тут появляются немыслимые парадоксы, такие, как российский этнический еврей Венедиктов, выступающий в Ельцин-центре с обвинением Советского Союза наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Венедиктов ещё и историк по образованию, и потому он вдвойне ведает, что творит.

Венедиктов не просто лжёт, а лжёт технологично. «Весь мир признаёт ответственность советского правительства за развязывание войны» — лжет Венедиктов, подставляя под «весь мир» «пул либеральных СМИ, руководимых из Вашингтона».

И добавляет: «Народы признают ответственность французского правительства Деладье, английского правительства Чемберлена, советского правительства Сталина, но в первую очередь — фашистского правительства Гитлера. Но это не значит, что это остальных освобождает [от ответственности]».

Дешёвая демагогия типа «весь мир признаёт» и «все нарды признают» — это сегодня негодный устаревший арсенал кровавой антироссийской пропаганды. Такими клише сегодня уже не работают, а компрометируют себя и своего заказчика. А заказчик виден по умолчанию: Венедиктов ни словом не обмолвился об американских корпорациях, на чьи военные кредиты состоялась гитлеровская военная промышленность и которые всю войну действовали в гитлеровской Германии.

«ИГ Фарбен индастри», компания, с которой связан клан Бушей, учредитель немецкого химического концерна «Байер» — лишь один пример из большого списка. За Гитлером стояли Рокфеллеры. Об этом известно и народам, и Венедиктову. Почему об этом ни слова?

Венедиктова не поймут ни русские, ни евреи, ни немцы. Они не поймут, зачем нужно облегчать бремя вины Гитлера и ставить знак равенства между мировым агрессором и Освободителем Европы и мира от коричневой чумы. Какой цели служит такое перераспределение ролей? Люди этого не понимают — как Певцов Познера, но к этой теме мы еще вернемся.

Для либерала свято не то, что говорила бабушка и рассказывал дедушка, а то, что говорят радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода», «Глядя из Лондона» или «Гланды из Нидерландов». Что важно для политической верхушки нынешних США. Либерал — это человек, для которого солнце встаёт на Западе, его Мекка — это Вашингтон, а символ Веры — «грязная зеленая бумажка».

И потому Венедиктов в этом мире уже не помнит, кто он, откуда и куда идёт. Система Станиславского к нему неприменима. Русский еврей Венедкитов — не русский и не еврей. Он либерал. А либерал во всём мире служит геополитическим целям США и Британии. Будь он хоть русским, хоть евреем, хоть немцем, хоть негром преклонных годов.

Это такая болезнь, заразная и неизлечимая. Как только стал либералом — всё. Потерял память, потерял себя, потерял свой народ и общую с ним судьбу. Продал душу дьяволу англосаксонского либерализма. Теперь в тебе живёт внутренний редактор, сам говорящий, что и как нужно говорить о самом главном.

Маска либерала прирастает так, что становится лицом. И вот выходит в России Венедиктов, чьи предки и как граждане СССР, и как этнические евреи прошли весь ужас Великой Отечественной, и своими руками облегчает бремя вины убийцы своего народа — я имею в виду советский народ, а не какой-то один из его составляющих. Советским евреям лишь Гитлер напомнил о том, что они евреи. До него они этого не понимали — не было необходимости.

Еврейский вопрос неотделим от вопроса Холокоста, а значит, и исторической вины германского нацизма за еврейский геноцид. А коли так, то ничто в мире не лишит славы советского солдата как спасителя и избавителя евреев от полного уничтожения. Советский солдат был многих национальностей, но ведь Венедиктов обвиняет не Россию, а СССР. То есть он обвиняет и свой народ в участии в той войне на стороне СССР. Хотя кто для Венедиктовна свой народ?

Для англосаксонских заказчиков он слуга. Никак не свой. Для всех наций и народностей СССР он не свой. Для всех нероссийских евреев он не свой. Не может быть своим тот, кто делает такие вещи с исторической памятью народов. Для кого же Венедиктов свой?

А свой он для ничтожной секты российских либеральных интеллигентов. Этого повреждённого слоя идеалистов-полупрофессионалов, как их назвал Семён Людвигович Франк в сборнике «Вехи» в конце 19 века. Идеализм из российского либерала давно выветрился и превратился в безграничный цинизм. А вот полупрофессионализм, а точнее — дилетантизм — остался и вырос в размерах.

Российский либерал — отщепенец и нигилист. Он живущий на востоке западник. Как язычник поклоняется своему идолу, так либерал поклоняется Западу. Служит ему и приносит жертвы на его алтарь. Даже если этой жертвой становится его страна и его народ. Та среда, в которой он живёт и от которой кормится. Гнездо, из которого вышел и в котором стал гадить. Но так не поступают даже животные.

Мы имеем дело с особым типом психопатологии. Либеральное мышление — это разновидность такой патологии. Не потому ли они требуют признать нормой разные отклонения типа смены пола и гей-парадов? В одной лишь Великобритании только в 2018 году было произведено 2519 операций по смене пола, причём самому молодому пациенту было всего 3 года.

Почему об этом молчат либералы? Ведь это парадокс — какой свободой воли обладает трёхлетний ребёнок, и почему его насилуют врачи? И почему всегда так получается, что те, кто за либеральный геноцид и гей-парады, всегда стремятся затянуть СССР в число виноватых в развязывании войны Гитлером?