6 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Намек с законом о госгранице ДНР в Европе поняли хорошо и он им не понравился. Россия фактически показала Берлину и Парижу крайнюю ограниченность их пространства для маневра. Нравится там кому или нет, но коль уж влезли в процесс и назвались гарантами, то извольте обеспечить исполнение Киевом обязательств по «Минску-2»

Александр Запольскис, , 00:41 — REGNUM Как и следовало ожидать, намек с законом о госгранице ДНР в Европе поняли хорошо и он им не понравился. Россия фактически показала Берлину и Парижу крайнюю ограниченность их пространства для маневра. Нравится там кому или нет, но коль уж влезли в процесс и назвались гарантами, то извольте обеспечить исполнение Киевом обязательств по «Минску-2».

Ангела Меркель и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

А это сложно. Зеленский, стоящий за ним Коломойский, и все остальные фигуранты несостоявшегося государства, делать этого категорически не желают. Плюс остро стоит вопрос с украинским нацизмом и необандеровщиной. Местная власть восхваляет то, за что Германию всем миром судили в Нюрнберге и потом буквально в морду тыкали больше полувека.

Но и просто так сдавать позиции Берлин не захотел. Стоит ли удивляться тому, что стремясь отыграть провал в переговорной позиции на предстоящей 9 декабря в Париже встрече в «нормандском формате», Меркель попыталась, что называется, показать Путину зубы? Однако результат вышел явно не тот и даже в некотором смысле комичным.

Во время саммита НАТО в Лондоне канцлер Германии Ангела Меркель сделала громкое заявление. Федеративная республика решила выслать из страны двух российских дипломатов. Основание — отсутствие должного содействия со стороны Москвы в расследовании дела о недавнем убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Саммит НАТО в Лондоне, 3 — 4 декабря 2019 года NATO North Atlantic Treaty Organization

Ирония происходящего в том, что никаких веских оснований для дипломатических претензий у немцев нет. Происходящее от начала и до конца выглядит совершенно тенденциозным наездом. Это признает даже местная пресса. 23 августа в Берлине был застрелен имевший грузинское гражданство чеченец Зелимхан Хангошвили. Во вторую чеченскую он был полевым командиром воевавшим на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. С 2002 года он находился в международном розыске по обвинению в терроризме и за прошедшее время пережил четыре покушения, но пятого не сумел.

Германской полиции по горячим следам удалось задержать убийцу. Однако он свою вину не признал и показания давать отказался. Но у него нашли российский паспорт на имя Вадима С. сорока девяти лет. Больше никаких сведений об этом человеке следствию собрать не удалось. Ни в социальных сетях, ни в Интернете, ни в пограничных базах такой не числился.

Саммит НАТО в Лондоне, 3 — 4 декабря 2019 года NATO North Atlantic Treaty Organization

Из чего полиция сделала вывод о сотрудничестве задержанного с российскими спецслужбами. Хотя позднее прокуратура ФРГ раскопала, что человека с такой фотографией и аналогичным именем, но с другой фамилией, Россия подавала в розыск Интерпола по обвинению в другом убийстве, совершенном еще в апреле 2014 года.

В общем, совершенно очевидно, что упомянутый криминальный инцидент откровенно использован в отчаянной попытке продемонстрировать России возможность Европы «тоже ответить жестко, чтобы этот Путин не слишком зазнавался». Но результат выглядит бледно. Ожидать от Москвы какого-либо решительного ответного шага смысла не имеет. Должную ответку Меркель получит на переговорах 9 декабря. Что она будет — сомнений не вызывает. Остается лишь немного подождать и посмотреть на ее форму.