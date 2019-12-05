Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в расправах над демонстрантами и заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать протестующих, 5 декабря передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что иранские силы безопасности убили не менее 1000 протестующих в ходе подавления беспорядков в стране в середине ноября.

Ни президент США, ни специальный представитель не предоставили никаких доказательств. Даже британская Amnesty International обвиняла власти Ирана в убийстве только 100 участников беспорядков.

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