Нью-Йорк, США, , 23:52 — REGNUM Права голосовать в Генассамблее ООН может лишиться Бразилия из-за отсутствия взносов в бюджет организации, сообщил 5 декабря журналистам официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Уточняется, что Бразилия два года не платит взносы. В результате она может быть лишена права голосовать в связи с 19 статьёй Устава ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дюжаррик 3 декабря заявил, что одним из должников ООН являются Соединённые Штаты, задолжавшие организации $491 млн.

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