Париж, 5 декабря 2019, 23:48 — REGNUM Количество задержанных участников протестных мероприятий в Париже достигло 90 человек, сообщает 5 декабря префектура парижской полиции на своей странице в Twitter.
Ранее полиция французской столицы сообщала о 65 задержанных протестующих.
Кроме того, сообщается о проведении 11 490 проверок.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря во Франции началась масштабная общенациональная протестная акция против пенсионной реформы. Частью протестов стала забастовка, парализовавшая значительную часть общественного транспорта.
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