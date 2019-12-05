Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Те страны, которые жалеют денег в бюджет НАТО, поплатятся торговыми ограничениями, сообщил 5 декабря журналистам американский президент Дональд Трамп.

Комментируя итоги саммита НАТО, американский лидер заявил, что США всегда полноценно платили взносы — в отличие от других членов альянса. Кто будет продолжать эту практику, почувствует на себе «меры» США в торговой сфере.

Американский лидер пояснил, что Вашингтон, содержа НАТО, предоставляет защиту этим странам, а те уклоняются от взносов.

Трамп «Я действительно использую этот термин — «уклонение от уплаты».

Напомним, Трамп на саммите НАТО снова поднял вопрос об увеличении взносов прочих членов альянса в бюджет.

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