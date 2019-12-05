Москва, , 23:28 — REGNUM В Москве испытывают осторожный и «очень сдержанный оптимизм» относительно предстоящей встрече президентов России и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского. Об этом 5 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь».

Он напомнил, что лидеры двух стран уже неоднократно общались по телефону, и отметил, что это «было конструктивное общение».

«Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегчённого выхода на решения, которые волнуют обе стороны», — сказал пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского должны состояться 9 декабря в Париже на полях саммита «нормандской четвёрки».