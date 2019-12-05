Анкара, , 23:24 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании, подписанный с Ливией, ратифицирован турецким парламентом 5 декабря.

Подавляющее большинство членов Великого национального собрания Турции проголосовало за него: 293 голоса из 306.

Напомним, меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон был подписан Анкарой и ливийским Правительством национального согласия 27 ноября 2019 г.: под документом поставили свои подписи турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж.

Греция восприняла этот шаг как пренебрежение к её географическим интересам, поскольку в эту морскую зону попадает Кипр, на котором находится греческая община.

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