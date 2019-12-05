Вашингтон, , 23:22 — REGNUM

Успех США на юбилейном саммите НАТО был далеко не полным: по вопросу об увеличении военных расходов Дональд Трамп добился многого, но в оценке основных угроз НАТО он скорее проиграл, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 декабря, комментируя заявления президента США об итогах саммита.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что саммит был для США очень успешным: было принято решение о повышении другими странами расходов на нужды альянса, а руководители этих стран высказали большое уважение в отношении США.

«Успех США на юбилейном саммите НАТО был далеко не полным. Да, по вопросу об увеличении военных расходов Дональд Трамп многого добился. Но вот в оценке основных угроз НАТО, скорее, проиграл.

Напомню, что накануне саммита госсекретарь США Майк Помпео настойчиво повторял, что сегодня основными угрозами для НАТО являются Россия и Китай. Американцам очень важно было закрепить это понимание в совместном заявлении. Китайцам, судя по той отповеди, которую такому подходу дал их МИД, важно было добиться другого понимания. В соответствующем заявлении официального представителя МИД КНР подчёркивается, что «многие внутри НАТО не хотят быть врагами Китая».

Посмотрим, однако, что пишут и говорят на этот счёт в Западной Европе. Die Welt заявляет, что «самый опасный противник НАТО сегодня — не Россия, а Китай». Эммануэль Макрон говорит, что вообще главная угроза для НАТО не Россия и не Китай, а международный терроризм. Борис Джонсон тоже говорит, что НАТО должна заниматься «новыми типами угроз»…

Тем не менее, в коммюнике натовской встречи говорится о «агрессивных действиях России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности», а вот о КНР сказано, что «члены альянса признают тот факт, что растущее влияние и международная политика Китая представляют собой как возможности, так и вызовы». Именно в такой последовательности: сначала возможности, потом вызовы. По-моему, это явно не то, чего добивался Помпео — слабое подспорье Дональду Трампу в его противостоянии с Си Цзиньпином.

Но бог с ней, Америкой. Пусть продолжает бодаться с Китаем. Меня волнуют европейцы. Макрон говорит, что готов рассмотреть предложения Владимира Путина по ракетам средней и меньшей дальности, а в коммюнике зафиксирована «железобетонная» позиция, возлагающая ответственность за развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности на нашу страну и трактующая появление у нас таких ракет как серьёзный риск для евроатлантической безопасности…