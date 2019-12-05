Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Власти США считают, что за время последних акций протеста в Иране погибли не менее 1000 человек, 5 декабря передает агентство Reuters.

Шокирующую информацию сообщил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук. Хук также отметил, что число раненых во время беспорядков середины ноября в Иране составило «многие тысячи» человек.

Ранее о серьезном числе жертв в результате беспорядков в Иране заявляла британская правозащитная организация Amnesty International. Правда, по их версии, погибли 100−200 человек, и власти Ирана опровергли заявления правозащитников.

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