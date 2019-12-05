Москва, , 23:01 — REGNUM Завление представителей властей Украины о намерении построить стену на линии фронта в Донбассе если переговоры в «нормандском формате» пройдут не так, как нужно Киеву — контрпродуктивно. О этом сегодня, 5 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По словам Руденко, попытки спекулировать на разного роданегативных сценариях никак не могут быть полезными накануне встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже. Более того. подоные заявления вызывают вопросы относительно реальных намерений Украины на предстоящем саммите.

Что касается России, то она видит основной задачей саммита подтвердить приверженность Киева, Донецка и Луганска минским договоренностям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины на форуме в Лондоне заявил, что на случай отсутствия прогресса в урегулировании на востоке Украины после саммита в Париже, у Киева есть «план Б».

Этот «план Б» заключается в строительстве стены на линии фронта в Донбассе.