Нью-Йорк, США, , 22:57 — REGNUM Постоянные представители Британии, Франции и Германии при ООН в совместном послании генсеку Антониу Гутерришу обвинили Иран в разработке баллистических ракет, пригодных для ядерных боеголовок, сообщает 5 декабря RT.

В письме указано, что «разработка Ираном баллистических ракет, способных нести ядерную боевую часть, противоречит» пункту резолюции ООН 2231, призывающему Иран не предпринимать попыток их создания.

В качестве доказательства постпреды Франции, Германии и Британии привели пример испытаний новой иранской баллистической ракеты «Шахаб-3» и заявили, что она способна нести ядерный заряд.

В то же самое время глава МИД Ирана Джавад Зариф разместил на своей странице в Твиттере письмо постпреда Ирана при ООН генсеку Гутерришу, в котором указано, что европейские политики, обвиняя Иран, ссылаются «на такие ненадежные источники, как социальные сети и цитируют устаревшие доклады».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря госдеп США обвинил Иран в убийствах и пытках тысяч участников недавних протестов.

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