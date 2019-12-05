Хмеймим, Сирия, , 22:38 — REGNUM Подразделения российской военной полиции продолжали патрулирование в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил 5 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Патрулирование проводилось в районах, примыкающих к сирийско-турецкой границе в соответствии с положениями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

Кроме того, патрулирование приграничной зоны провели вертолёты российской армейской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование зоны у границы с Турцией направлено на обеспечение отвода курдских вооружённых формирований от турецкой границы.

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