Хмеймим, Сирия, , 22:27 — REGNUM Действующие в Идлибской зоне незаконные вооружённые формирования осуществили за сутки более 40 обстрелов, сообщил 5 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По информации российского Центра, за сутки было зафиксировано 42 обстрела.

Обстреляны четыре населённых пункта в провинции Алеппо, 10 поселений в провинции Латакия, три населённых пункта в провинции Хама, 10 поселений в провинции Идлиб.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии напомнил, что это является нарушением режима прекращения огня, на основании которого существует зона деэскалации конфликта «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» остаётся последним анклавом на территории Сирии, где действуют боевики джихадистских группировок, часть из которых давно признаны террористическими.

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