Братислава, , 22:19 — REGNUM Благодарность за бережное отношение к захоронениям советских воинов выразил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 5 декабря на встрече с журналистами в Братиславе.

После переговоров с главой парламента Словакии Андреем Данко российский дипломат отметил, что Москва и Братислава готовят серию мероприятий, посвящённых предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Лавров «Хочу выразить признательность народу Словакии за то бережное отношение ко всем захоронениям воинов Красной армии, которые вместе со словаками отстаивали независимость вашей родины и боролись с фашизмом».

Напомним, в посольстве РФ в Словакии 5 декабря сообщили, что участники международной дискуссии «Память о великой победе» возложили цветы к братской могиле советских военнопленных, замученных в нацистском концлагере Шталаг, которая находится в городе Марибор.