Москва, , 22:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился ожиданиями от грядущей встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита в «Нормандском формате». Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Дождь».

«Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм», — сказал Песков.

По его словам, Владимир Путин и Владимир Зеленский неоднократно беседовали по телефону, и российский лидер неоднократно называл это «конструктивным общением».

Песков подчеркнул, что если такая же конструктивная линия будет преобладать и во время личной встречи, то оба лидера смогут выйти на решение проблем, которые волнуют оба государства.