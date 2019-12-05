Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Экономические успехи США за последние три года настолько очевидны, что обвинителям президента страны Дональда Трампа должно быть стыдно за скандал с импичментом, заявила 5 декабря пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Нэнси] Пелоси и демократам должно быть стыдно». Гришэм «Спикеру [палаты представителей Конгрессаи демократам должно быть стыдно».

Представитель администрации Трампа подчеркнула, что в Белом доме рассчитывают на справедливое рассмотрение и справедливое решение Сената по вопросу импичмента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси 5 декабря заявила, что Трампу будут предъявлены официальные обвинения в рамках процедуры импичмента.

Напомним, если Конгресс решит, что Трампу следует объявить импичмент, вопрос будет рассматриваться в вышестоящей инстанции — в американском Сенате.

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