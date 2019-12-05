Гавана, , 21:54 — REGNUM Лидер Кубы Мигель Диас-Канель подверг жёсткой критике санкции, введённые США против судов, занятых перевозкой нефти на Кубу из Венесуэлы, как «несправедливый и высокомерный акт», сообщает 5 декабря Синьхуа со ссылкой на кубинские СМИ.

Санкции, считает кубинский лидер, являются примером продолжающихся нападок на его страну, которая не собирается уступать этому давлению.

Отметим, что политику «точечного» введения санкций против торговых судов, которые перевозят нефть на Кубу, а также кубинских и иностранных компаний, которые они представляют, США начали проводить с апреля 2019 года.