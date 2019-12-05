Пекин, , 21:43 — REGNUM В жесткое осуждение принятия Палатой представителей Конгресса США законопроекта по вопросам, связанным с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР, включилась Синьцзянская мусульманская ассоциация, представляющая более 10 млн мусульман-уйгуров, сообщает 5 декабря Синьхуа.

Отметив, что американский документ искажает и дискредитирует ситуацию в СУАР, ассоциация отметила, что в Синьцзяне функционируют около 20 тыс. мечетей, 29 тыс. мусульманских священнослужителей, а также более сотни мусульманских объединений и ассоциация различного уровня. Более 50 тысяч верующих уже совершили хадж в Саудовскую Аравию, к святым местам, связанным с именем и деятельностью пророка Мухаммеда.

В Синьцзяне, подчеркивают в ассоциации, обеспечена полная религиозная свобода, которая защищается законодательством и властями, а центры профессионального образования и подготовки, которые Запад пытается выдать за «концлагеря», являются важным фактором противодействия терроризму и экстремизму.

«Синьцзян поддерживает процветание и стабильность, национальное единство и гармонию между религиями в течение трех лет подряд», — отмечается в заявлении мусульманской ассоциации.