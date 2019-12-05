Калуга, , 21:38 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, в Калуге перед началом очередного заседания Законодательного собрания области губернатор Анатолий Артамонов и председатель регионального парламента Виктор Бабурин в торжественной обстановке вручили знак отличия звания «Почетный гражданин Калужской области» заместителю председателя правительства Российской Федерации Максиму Акимову.

Акимов -лауреат Пресс-служба правительства Калужской области

Как пояснили в пресс-службе правительства Калужской области, звание присваивается за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Почетные граждане — золотой фонд нашей области, — отметил в своём выступлении Анатолий Артамонов. — Это общественное признание высочайших заслуг людей, чья жизнь связана с судьбой Калужской области, кто своими выдающимися делами прославляет её и всю нашу страну».

«При вашем участии начиналась история успеха нашего региона, который за последние годы стал узнаваемым не только в России, но и за рубежом. Вы внесли большой вклад в социально-экономическое развитие, укрепление международного статуса, инвестиционного, научно-промышленного и туристского потенциала Калужской области», — подчеркнул Анатолий Артамонов, обращаясь к Максиму Акимову. Оценив его лучшие личностные качества — трудолюбие, профессионализм, целеустремленность и искреннюю любовь к родному краю — Анатолий Артамонов заметил, что на высоком посту заместителя председателя правительства Российской Федерации он постоянно оказывает поддержку нашему региону в реализации различных проектов и начинаний. Губернатор пожелал Максиму Акимову благополучия и новых достижений.

В ответном слове заместитель председателя правительства РФ поблагодарил губернатора и депутатов Законодательного собрания области за высокую оценку его деятельности, выразив готовность и в будущем содействовать развитию родной земли.

«От имени депутатов Законодательного собрания искренне поздравляю Вас, Максим Алексеевич, с заслуженной наградой. Желаю Вам здоровья, благополучия, новых достижений и успехов на благо России и Калужской области», — заключил Виктор Бабурин.