Москва, , 21:18 — REGNUM Какого-либо важного договора в рамках встречи в «Нормандском формате» ждать не стоит. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нём можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», — сказал Песков.

По его словам, не стоит ожидать подписания какого-либо крупного договора, поскольку это стало бы «завышенным ожиданием», от чего Кремль всех и предостерегает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит в «Нормандском формате» должен состояться 9 декабря. Украинская оппозиция уже провела серию акций протеста незадолго до проведения саммита. Главным лозунгом митингов стала фраза «Нет капитуляции».