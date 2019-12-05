Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Госдепартамент США обвинил Власти Ирана в ходе подавления акций протеста убили не менее тысячи человек, включая детей, заявил 5 декабря журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По словам представителя госдепа, «правда просачивается» и режим убил сотни людей в Тегеране и его окрестностях.

Кроме того, Хук заявил, что иранские власти не стали довольствоваться убийствами взрослых протестующих, и убили не менее дюжины детей.

При этом «тысячи людей были ранены и брошены в тюрьмы, где теперь подвергаются пыткам».

Затем Брайан Хук сообщил, что все эти несчастные отправлены в две тюрьмы, которые госсекретарь США Майк Помпео считает основанием для введения антииранских санкций за нарушение прав человека.

Подкреплять свои слова какими-нибудь доказательствами представитель США привычно не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Иране после решения властей повысить цены на бензин произошли акции протеста, часть из которых переросла в беспорядки с разграблением магазинов и банков и нападениями на полицейских.

По заявлению Amnesty International, в ходе этих инцидентов погибло более 200 человек.

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