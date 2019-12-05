Киев, , 21:06 — REGNUM Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страниц пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил глава Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — рассказал Погорельцев.

Для этого будет приостановлено действие положений российско-украинских соглашений, которые были заключены в период с 1997 по 2011 годы.

Погорельцев объяснил, что такое решение связано с тем, что каждый год растет число случаев выявления подделок документов, в частности, свидетельств о рождении. Все это, по словам чиновника, создает угрозу незаконного вывоза детей.

Также есть сложность с идентификацией граждан Украины при выезде из страны. Дело в том, что автоматизированные системы считывают информацию из паспортов только на латинице. То есть такое считывание возможно только при проверке заграничных паспортов, а не внутригражданских.