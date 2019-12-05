Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Вашингтон в очередной раз устроил бездоказательное и беспочвенное выступление с обвинениями в адрес российского правительства, заявил 5 декабря посол Россиийской Федерации в США Анатолий Антонов на странице посольства РФ в Facebook.

Такими выражениями Анатолий Антонов отреагировал на заявления официальных представителей США о связи «хакерских группировок» с Кремлём.

Посол России подчеркнул, что обвинения без всяких доказательств превратились в норму поведения властей США.

«Официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили правительство России. Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве». Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнеров», — указано в комментарии Антонова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря минфин США ввёл новые санкции против российских юридических и физических лиц, бездоказательно обвинив их в причастности к хакерским группам, осуществлявшим финансовые кибермошенничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Клинцевич: Санкциями США шлют сигналы перед саммитом «четверки»