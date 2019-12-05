Сухум, , 20:54 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на рассмотрение Народного собрания республики (парламента) представление о назначении на должность генерального прокурора Адгура Агрба. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает на сайте президента Абхазии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря с должности генерального прокурора Абхазии был снят Зураб Ачба.

Этому предшествовал митинг на площади Свободы в Сухуме, где собрались порядка 300 человек, в том числе родственники убитых в перестрелке в столице республики 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие потребовал отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршбы.

В итоге президент Абхазии провел совещание с силовиками после которого отправил в отставку главу МВД. Также он внес на рассмотрение парламента представление об освобождении генерального прокурора от должности. На внеочередном собрании паррламент принял решение отстранить Ачбу от должности генпрокурора, а также его заместителя Эшсоу Какалия.