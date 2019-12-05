Нью-Йорк, США, , 20:55 — REGNUM Фотографию президента Украины Владимира Зеленского впервые поместил на свою обложку декабрьский номер еженедельного журнала Time. Об этом 5 декабря сказано в аккаунте журнала в Instagram.

Украинский лидер появится на «международной» обложке журнала. Гвоздём номера, согласно анонсу, будет статья под названием «The Man in the Middle» («Человек посередине»), она будет опубликована в журнале, который выйдет в свет 16 декабря.

Как поясняется в анонсе на обложке под фото Зеленского «украинский президент расскажет, каково быть между Путиным и Трампом». Журналист, бравший интервью у главы Украины, отмечает, что за восемь месяцев, которые он не виделся с Зеленским, президент Украины «постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать за восемь месяцев». При этом, по мнению журналиста, Зеленский «казалось, уловил напряжение политической болезни, которую он когда-то ненавидел и хотел вылечить: цинизм».

В то же время в американской версии журнала, которую Time выпускает в пределах США, на обложку помещён президент США Дональд Трамп и главной темой этой версии журнала является вопрос об импичменте американского лидера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению политолога Дмитрия Юрьева, «в голове у Зеленского нет внешней политики, а есть исключительно драка за власть».

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