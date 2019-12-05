Минск, , 20:52 — REGNUM Александр Лукашенко принял решение о назначении главой администрации президента генерал-майора КГБ Игоря Сергеенко, а его заместителем назначил проректора Белгосуниверситета Ольгу Чуприс. Об этом сегодня, 5 декабря проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

«Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва», — сказано в официальном сообщении.

Лукашенко сообщил, что Кочанова может возглавить верхнюю палату Национального собрания. Она также будет куратором Минска в качестве уполномоченного президента.

Обращаясь к Сергеенко, руководитель республики сказал: «Что касается администрации президента, то, Игорь Петрович, я сошелся на вашей кандидатуре. Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего — ваша работа в комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете».

Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Белоруссии. По мнению Лукашенко, работать «главой Администрации — это горячая сковородка», но генерал справится.

«Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну», — сказал Лукашенко.

Игорь Сергеенко закончил истфак Белгосуниверситета. Он также получил диплом Академии управления при президенте.

Доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс занимает должность проректора БГУ по учебной работе и образовательным инновациям. В новой должности она будет «курировать вопросы законодательного регулирования, организовать работу по корректировке Конституции», сказано в официальном сообщении

«Запрос в обществе на новую конституцию уже существует. Нам придется как минимум корректировать некоторые положения Конституции, переформатировать власть, где-то догрузить правительство, парламент, — сказал Лукашенко. — Конечно, глава администрации будет этим заниматься, но весь груз ответственности ляжет на вас».

Лукашенко уточнил: «Государственно-правовое управление Администрации (работу которого будет курировать Ольга Чуприс. — прим. президентской пресс-службы) — это чистилище, фильтр. Через него не должны пройти нормы законов, которые будут во вред государству, будут разрушать курс, который сегодня принят».