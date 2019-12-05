Москва, , 20:40 — REGNUM В Совфеде уверены, что очередные санкции США в отношении ряда российских компаний и граждан являются сигналом Европе перед саммитом «нормандской четверки», передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Уверен, что ни один здравомыслящий политик в США даже не рассчитывает, что санкции против России могут нанести нашей стране серьезный экономический ущерб, не говоря уже о том, чтобы заставить ее изменить свой курс на международной арене. Эти санкции, на мой взгляд, преследуют совершенно иную цель, являя собой пример Европе, — делай как мы», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Вся санкционная политика США направлена на разъединение Европы, на превращение ее в очаг всевозможных конфликтов, отметил сенатор.

«В данном случае речь идет о том, чтобы максимально затруднить поиск оптимальных решений в ходе предстоящего 9 декабря саммита «нормандской четверки», — сказал Клинцевич.

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

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