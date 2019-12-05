5 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

В России по-прежнему находятся адепты, которые поклоняются Горбачёву, которые славят его. Надеются на то, что когда-нибудь их тоже пригласят сниматься за миллион долларов в рекламе какой-нибудь дряни?

Платон Беседин, , 21:12 — REGNUM В 1997 году на экраны вышла реклама одного бренда пиццы. Реклама в высшей степени примечательная — ведь в ней снялся последний генсек и президент Советского Союза

Горбачевщина Иван Шилов © ИА REGNUM

Человек, стоявший во главе тех, кто уничтожил мощнейшую страну из когда-либо существовавших. Человек, который обрёк десятки миллионов соотечественников на нищету, убийства и самоубийства. Человек, предавший всех, продавший всё.

В этом есть поистине дьявольская ирония, некий инфернальный фарс. Только представьте себе: человек, стоявший у руля величайшей страны — той, что запустила человека в космос, обладала колоссальным ядерным потенциалом, раскинулась на огромной территории — и вот этот человек рекламирует пиццу. Стыд, позор и кощунство — не иначе.

Посмотрите и саму рекламу пиццы. Разве она не издевательская? Горбачёв заходит в заведение, где подают ту самую пиццу. Его узнают люди — и между ними начинается спор. Один говорит, что из-за Горбачёва в стране политическая нестабильность, другой заявляет, что благодаря экс-генсеку у народа появились новые возможности.

Всё это, конечно — чудовищный трагифарс. Хотя бы потому, что за Михаила Сергеевича вступается молодой симпатичный парень, а против него — одутловатый, неприятный мужик. На чьей стороне чисто визуально вы будете? Но трагифарс тут максимален: ведь по-хорошему надо говорить, что реально происходило в 90-х благодаря Горбачёву, а позднее и Ельцину. Сколько людей кончило жизнь самоубийством? Сколько оказалось на улице? Сколько спилось? Скольких выгнали из их домов? Скольких убили? Сколько детей осталось без родителей? Ясно, что ничего подобного в рекламе нет и быть не может. Имеется другое — пожилая женщина заявляет: «Благодаря Горбачёву у нас есть пицца». Та самая. Да уж.

Неужели Горбачёв не знал, что происходит у него на Родине? Неужели не видел, в какую яму, на самое её дно, угодили люди? Неужели стоило сниматься в настолько идиотской, позорной и, ещё раз подчеркну, кощунственно-издевательской рекламе? Рекламе, которая унижает и страну, и народ.

Ельцин и Горбачев

Сделал это Горбачёв за миллион долларов. Недавно опубликовали данные. И за то, что озвучили эту сумму, Горбачёв обиделся на американских журналистов. При этом он не отрицал, что тогда ему понадобились деньги на работу фонда имени самого себя же. Поиздеваться над всем родным за миллион долларов? Хм.

Или не было оно никаким родным? А изначально являлось чужим, инородным? А кем тогда записался Горбачёв? Предателем? Да. Агентом? Добровольным. Он сдал страну — сдал с потрохами и без единого выстрела, будто так то и надо было. А потом пришёл Ельцин и добил всех и вся. Вдвоём эти два инфернальных создания приговорили десятки миллионов людей к колоссальным страданиям.

Почему так вышло? Да, Союз имел много проблем. Да, менять было необходимо. И прочее, прочее. Но удивительно, что в основе предательства страны, в основе бытия таких, как Горбачёв, лежала обыкновенная глупость, смешанная с тщеславием и алчностью.

Древние греки называли это amathia. То, что обратно мудрости, позволяющей рассуждать и поступать здраво, во благо, порядочно. Горбачёв был не-мудр. И, кроме того, его окружали истинные предатели. Но ведь он был не один такой, правда? Рядом стояли десятки тысяч таких же не-мудрых людей, которые уверовали в свободный мир с равными возможностями, в то, что всех и каждого накормят, облагодетельствуют.

Ох как вкусен, как прекрасен этот новый дивный мир! Мы зайдём в него в джинсах, чавкая баблгумом, запивая «Инвайтом»! И жизнь будет в кайф! Как там в рекламе? У нас появились новые возможности. Вот только у кого — «у нас»? Назовите их поимённо. У олигархов? У бандюков? У кого? Как так получилось, что лучшие люди оказались за бортом жизни, а на первые роли выдвинулись мерзавцы? Как так вышло, что вся страна превратилась в одну съёмочную площадку фильма Балабанова «Жмурки»?

Морг Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия

Глупость, а потом уже всё остальное. Взгляните: проходит много лет, а Горбачёв так ничего и не понял. Сходите на фильм, где он беседует с режиссёром Херцогом. Уже есть на экранах. Вы увидите самовлюблённого старика, обрекшего людей на страдания, но так ничего и не понявшего. Он по-прежнему уверен, что поступал правильно — ну, разве что чуть промахнулся.

Да, ему страшно признаться, да, ему страшно открыть глаза. Горбачёв ведь до сих пор, так или иначе, зависит от Запада. Он, по сути, главный экспонат в музее предателей. Его осыпали благами, его поощрили, его уважили. А на остальных? Плевать. Возможно, когда Михаил Сергеевич будет умирать, он покается. За всё. Это будет сильный ход человека, прожившего подлую жизнь. Но, боюсь, для того ему не хватит ни смелости, ни, главное, ума. Он законсервирован в своей глупости.

И более всего удивительно тут то, что в России по-прежнему находятся адепты, которые поклоняются Горбачёву, которые славят его. Хуже — они, живущие на ложь и гранты, продолжают повторять мантры, которые Михаил Сергеевич пел 30 лет назад. Глупость? Да. Но ещё — надежда на то, что когда-нибудь их тоже пригласят сниматься за миллион долларов в рекламе какой-нибудь дряни.

Нет, этого не будет. Счастливчик тут только один — Майкл Горбачёв, предатель, глупец и рекламщик пиццы. Остальным уготованы лишь позор и презрение — и от своих, и от чужих. И чем раньше мы приблизим их моральный конец, тем лучше.