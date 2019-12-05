5 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Марат Крайнов, , 20:28 — REGNUM Цифровизация наложила серьезный отпечаток на нашу жизнь. Сейчас в сети можно найти практически всё, что нужно. Яркой тенденцией последних лет стал переход телезрителей в режим «онлайн». Однако в этом процессе не обошлось без подводных камней.

Интернет любит счёт: зачем нужна единая система измерения аудитории? Portalinet.ru

Одним из основных вопросов в контексте изучения «онлайн"-смотрения является отсутствие в стране единой стандартизированной системы измерения охвата интернет-аудитории. Есть, конечно, Mediascope, «Яндекс.Радар» и прочие счётчики, но их точность в известной степени условна. А тем временем всё больше пользователей предпочитают традиционным средствам массовой информации интернет. Это хорошо проиллюстрировал опрос «Левада-центра», по результатам которого выяснилось, что четверть граждан страны перешла за информацией в Сеть. В результате те, кто раньше зарабатывал деньги на традиционных СМИ, то есть рекламодатели, собственники каналов, создатели программ, вынуждены устремляться за зрителем в мир глобальной паутины, дабы не потерять свои доходы.

Как справедливо заметил председатель совета директоров Национального рекламного альянса Дмитрий Чернышенко, «телевидение активно развивается, выходит за пределы классической эфирной среды»… Задача «телевизионщиков», по мнению Чернышенко, — научиться монетизировать свой контент в интернете так же эффективно, как и в эфире. Посыл правильный. Очевидно и то, что начинать надо с определения целевой группы пользователей и ее подсчета. Тем более, что в мире уже накоплен достаточный опыт.

Например, английская фирма Kantar Media, проводящая аналитику пользователей более чем в 40 странах, или американская фирма Nielsen Media Research, собирающая данные в 27 государствах. Эти корпорации составляют собственные базы данных, зная, что ищут и что лайкают миллиарды людей по всему миру. На глобальном цифровом рынке по-другому никак, если ты хочешь что-то продать и наладить хороший контакт, то должен знать, чего хочет твой клиент. Вот и продают такие компании свои метрики и аналитику порой за баснословные суммы.

В Индии в начале 2019 года крупные игроки рынка также предложили создать единую систему измерений предпочтений клиента для успешного продвижения контента во всех направлениях. Суть проста: собрать воедино и упорядочить всю информацию, храня ее в одном месте. Выиграют, разумеется, те, кто вложится в такую систему на старте: они первыми получат собранные данные и, вполне очевидно, неплохо заработают на их перепродаже.

Россия тоже не остаётся в стороне от подобных мировых тенденций, но ориентируется на более глобальный подход. Планируемая к внедрению в России система будет предполагать законодательную обязанность владельцев сайтов устанавливать единый интернет-счетчик на свои ресурсы. Предусмотрена и ответственность за отказ такой счётчик устанавливать: например, ограничение права на показ рекламы на своих площадках.

Зачем нужен именно единый счётчик? Чтобы избежать махинаций и манипуляций. Сейчас любое исследование аудитории российского сегмента интернета упирается в то, что на каждом ресурсе может быть установлено сразу несколько разных счётчиков. А созданы они также десятком разных компаний. И таких комбинаций счётчиков от разных «счетоводов» на огромном количестве сайтов получается неизмеримое количество. Общий подсчёт аудитории невозможен, так как простое среднее арифметическое показателей разных аналитических систем и отдаленно не покажет реальные цифры.