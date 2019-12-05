Пхеньян, , 20:27 — REGNUM Состояние перемирия между Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Республикой в любой момент может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Об этом заявил начальник генерального штаба Корейской народной армии Пак Чен Чхон.

Заявление генерала Чхона, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи, стало ответом на недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что что хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном не помешают США применить оружие против КНДР в случае необходимости.

«Использование вооруженных сил против КНДР станет ужасной вещью для США», — предупреждает генерал Чхон.

Также ЦТАК сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын был крайне недоволен этим заявлением президента США Дональда Трампа, которое тот сделал на саммите военного блока НАТО в Великобритании.