Братислава, , 20:36 — REGNUM Если германские власти решили расследовать «дело Хангошвили» так же, как крушение MH17 в 2014 г., то толку будет мало, а отношения с Москвой испортятся, сообщил журналистам 5 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Комментируя претензии Берлина, где был убит 23 августа 2019 г. гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, российский министр отметил, что германские власти должны в таких вопросах использовать каналы взаимодействия правоохранительных органов.

Однако Берлин идёт другим путём, судя по обвинениям в адрес Москвы. Российский министр напомнил, что в деле расследования крушения Boeing MH17 в 2014 г. российскую сторону намеренно не пригласили в следственную группу.

Лавров «Если наши германские партнёры взяли это за образец, наверное, так у нас с ними ничего и не получится. И, наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более с Российской Федерацией».

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Напомним, Берлин обвиняет Москву в причастности к убийству Хангошвили: якобы оно было нужно российским госструктурам. Из Германии высланы два российских дипломата. «Дело Хангошвили» «расцвело» за несколько дней до встречи «нормандской четвёрки» в Париже, на котором германскому и российскому лидерам предстоит сидеть за одним столом.

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