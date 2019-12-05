Донецк, , 20:17 — REGNUM Министр иностранных дел ДНР и полномочный представитель республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова призвала Киев отбросить идеи о смене состава контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и заняться выполнением Минских соглашений.

«Вместо выдумывания новых форматов ведения переговоров в Минске, привлечения новых участников и замены действующих, Украине со своей стороны следовало бы начать выполнять свои обязательства по комплексу мер», — приводит комментарий Никоноровой «Донецкое агентство новостей».

Глава МИД ДНР добавила, что сама идея смены состава контактной группы полностью противоречит сути минского процесса, который призван усадить противоборствующие стороны за стол переговоров.

«Если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл», — подчеркнула она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил о предложении Киева добавить или заменить представителей республик Донбасса в трёхсторонней контактной группе в Минске.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев предложил поменять представителей Донбасса в контактной группе