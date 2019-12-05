Москва, , 19:58 — REGNUM Россия воздерживается от вмешательства во внутриполитическую ситуацию других государств, и ситуация в Грузии не является тому исключением. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с главой партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

«При обсуждении текущей ситуации в Грузии было подчеркнуто, что в Москве рассматривают всё происходящее там как внутреннее дело этого закавказского государства. Россия принципиально воздерживается от вмешательства во внутриполитические процессы других стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия заинтересована в мирной и стабильной обстановке не только на грузинской территории, но и на всём Закавказье.

В ведомстве призвали руководство Грузии проявить ответственность в вопросе выстраивания отношений с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Тбилиси прошла серия оппозиционных митингов у стен парламента страны. Протестующие размахивали флагами ЕС и Украины и требовали отставки руководства страны.