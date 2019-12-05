Москва, , 19:46 — REGNUM Выделение 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для реализации инвестиционных проектов с государственно-частным финансированием, вероятнее всего, не окажет существенной пользы экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный экономист «ПФ Капитал», бывший советник министра экономического развития РФ Евгений Надоршин.

«Я затрудняюсь назвать инвестиционные, даже квазиинвестиционые проекты, где есть чёткое понимание, что государственные деньги были потрачены эффективно. Более того, достаточно много проектов, начиная со времен одной из первых инициатив — инвестиционного фонда, уже почти 15-летней давности, когда государство пыталось расходовать средства федерального бюджета, чтобы они составляли часть вложений, а остальное составляли частные средства. Очень большое количество примеров, где частного инвестора не находилось, и совершенно не понятно, где найдутся частные инвесторы, которые внесут недостающие суммы сейчас», — заявил экономист.

К тому же один триллион рублей — не та сумма, которая сможет оказать существенный положительный эффект для российской экономики. Особенно с учётом того формата, в котором будут использоваться средства, и сроков — сумму планируется «вливать» в экономику на протяжении нескольких лет, отметил эксперт.

«Сама по себе сумма в один трлн рублей не очень большая для российской экономики, тем более если она распределена на несколько лет, ни по сравнению с общим объемом инвестиций в Россию, ни с общим объемом российской экономики. Ждать больших перемен от этого я бы не стал», — сказал Надоршин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря во время общения со СМИ премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в течении нескольких лет из средств ФНБ будет выделен один триллион рублей на реализацию инвестиционных проектов. По словам Медведева, часть средств на реализацию инвестпроектов планируется привлекать из частных компаний.

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