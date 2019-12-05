Москва, , 19:31 — REGNUM Не Россия, а Соединённые Штаты усложняют двусторонний диалог, сообщил 5 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Askanews.

Дональд Трамп, насколько можно судить, в целом осознаёт, чем чревато продолжение курса на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном. Однако непростая политическая обстановка внутри США по-прежнему осложняет и даже блокирует положительные импульсы». Лавров «Президент [США], насколько можно судить, в целом осознаёт, чем чревато продолжение курса на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном. Однако непростая политическая обстановка внутри США по-прежнему осложняет и даже блокирует положительные импульсы».

Российский дипломат отметил, что Россию её противники на Западе будут, судя по всему, и дальше обвинять в агрессии, во вмешательстве в президентские выборы, которые предстоят в Штатах в 2020 г.

Россия, со своей стороны, готова отвечать на недружественные шаги, однако, считает Лавров, Москве и Вашингтону нужно взаимодействие, а не конфронтация, поскольку перед миром стоит ряд крупных вызовов, таких как терроризм.

Напомним, Трамп находится в центре скандала с импичментом, который инициирован в связи с обвинениями президента США в давлении на украинское руководство. «Факт давления» всплыл после публикации о том, что информатор узнал содержание телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трамп считает это дело сфабрикованным и недостойным его участия в публичных процедурах дискуссий по импичменту. Однако Вашингтон продолжает «сотрудничать» с Киевом и оказывать ему военную помощь.

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