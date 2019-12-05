Сочи, Краснодарский край, , 19:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на предложение Москвы ввести мораторий на распространение ракет средней и меньшей дальности ответил только президент Франции Эммануэль Макрон, и больше никто. Об этом Путин сказал сегодня, 5 декабря, на совещании с военными в Сочи.

Напомним, что после того, как США разорвали российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Россия поспешила предложить ввести мораторий на размещение таких ракет хотя бы в Европе. Однако, по словам Путина, на это предложение ответил только президент Франции Макрон.

«Это вынуждает Российскую Федерацию принимать меры для защиты», — сказал Владимир Путин.