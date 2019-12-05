Астрахань, , 19:29 — REGNUM Бывший чиновник правительства Астраханской области обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, в 2011 году обвиняемый помог другому чиновнику незаконно получить социальную выплату — более 670 тысяч рублей. Об этом стало известно благодаря работе сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области.

Расследование уголовного дела завершено. Оно с обвинительным заключением передано в суд.